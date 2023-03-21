Nevşehir’de Deprem Şehitleri Ormanı’na ilk fidanlar dikildi

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde vefat eden vatandaşlar anısına Nevşehir’de fidan dikimi yapıldı.

Merkezde bulunan Kaya Şehir yerleşkesi karşısında bulunan Kahveci Dağı mevkiinde oluşturulan Deprem Şehitleri Ormanı alanında yapılan ağaç dikme etkinliğine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, il protokol üyeleri siyasi parti temsilcileri çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Ağaç dikim etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "6 Şubatta Türkiye büyük bir felaket ile sarsıldı. Ancak bu millet birlik ve beraberliğini göstererek bu felaketin yaralarını sardı ve sarmaya devam ediyor. Biz çok duygusal bir milletiz. Felaket anlarında çok çabuk bir araya geliyor ve çok güzel mücadele ediyoruz. Biz bu duygusallığımızı akıl ve planlama kabiliyetimiz ile birleştirdiğimizde de gerçekten de çok büyük bir ülke olmaya aday durumdayız. Tüm şehirlerimizi depreme dayanıklı ve yeşili bol şehirler yapmak için çalışıyoruz. Hem hayatını kaybeden depremzede vatandaşlarımızı anmak için hem de şehrimizin yeşiline biraz daha yeşil katmak için bu gün buradayız” dedi.

6 Şubat’ta 11 ili etkileyen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Vali İnci Sezer Becel de yaptığı konuşmada, “Bu deprem bize şunu gösterdi; depremlerde, selde, çığ felaketinde gördüğünüz gibi ülkemiz bir afet ülkesi. Bu afetleri değiştiremeyeceğimize göre afetlerle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Gençlerimizi, milletimizi bu afetlere hazırlama noktasında daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Tabiatla inatlaşma yerine tabiatı anlayarak, tabiatın diline uygun yapılaşmalarla birlikte yaşamayı ve insanların güvenli bir şekilde yaşamasını sağlamak durumundayız. İlimizde de bunu sağlamak adına bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirerek yeni ormanlar kuruyoruz. Bu ormanlar sayesinde küresel ısınmanın etkisini biraz daha azaltmak için bir çalışmanın ve çabanın içerisindeyiz. Yapılan projelerin çok yerinde olduğunu gösterdi. Bize de motivasyon ve güç verdi. Bu yıl kendi hedeflerimizi büyütme noktasında çok ciddi bir fayda sağlayacağını umut ediyoruz. Küçücük de olsa bir faydamızın olmasını umut ediyoruz. Türkiye’nin orman varlığı açısından en zayıf illerinden birisi de ilimiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali İnci Sezer Becel ve törene katılanlar tarafından Deprem Şehitleri Ormanına ilk fidan dikimi yapıldı.