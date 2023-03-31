Muradiye beyaza büründü

Van’ın Muradiye ilçesi etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Muradiye de aynı gün içinde 4 mevsimin yaşanması vatandaşların dikkatini çekti.

Hava sıcaklığının düştüğü Muradiye de öğle saatlerinden sonra yoğun kar yağışı etkili oldu. Etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimleri ve şehir merkezini beyaza bürüdü.

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Van ve çevresinde bugün kar yağışı etkili olurken bir çok yerde yağmur ve sonrasında kar yağdı.

Muradiye de de sabah saatlerinde güneş kendini hissettirirken öğlen saatlerinde ise yağmur ve sonrasında kar etkili oldu.

Van dan Muradiye ve Çaldıran’a giden bir iş insani Bugün Mart 31 Muradiye ve Çaldıran’a geldiğimizde Van’dan gelirken hava açıktı gerçi meteoroloji uyarmıştı kar var diye ama bu kadarını beklemiyorduk öğleden sonra Çaldıran dönüşümüzde iyi bir kara yakalandık yolda şu anda da Muradiye’deyiz. Hâlihazırda kar yağıyor ama güzel bir kar yağıyor. İnşallah Rabbimden dileğim bu Ramazan günü hatırına olsa bereketini beraberinde getirir. Çünkü bu sene kurak geçti her tarafta. ama bu karda inşallah bir tuz biber olur yaramıza bir merhem olur. Bizde sendikal çalışmaları çerçevesinde kar, yağmur, çamur demeden her tarafa gidiyoruz. Gidemediğimiz yer senin değildir. İlkesiyle hareketle dün Erciş’teydik. Bugünden Muradiye Çaldıran’ı ziyaret ettik. Arkadaşlarımızı, üyelerimizi ziyaret ettik. Tüm Gönültaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum dedi.

Muradiye de çalışan Harun Altunkaynak ise Muradiye’de görev yapmaktayım Muradiye’mizin dört mevsimi yaşadığı bir arada yaşadığı bir gün görmekteyiz. Sabahleyin günlük güneşlikti. Öğlenden sonra yağmur yağdı ve şimdi kar. Ve yavaş yavaş hava ısınmaya başladı. Umarım bu yağan kar ülkemizde görme ihtimali çok yüksek olan kuraklarda bir nebze olsun faydası olur. Ülkemiz için bereketli günler olur inşallah dedi.

(S.S.K.)