Meteorolojiden Şırnak ve Siirt için çığ uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Şırnak ve Siirt’in yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesinin devam etmekte olduğunu bildirdi.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Şırnak ve Siirt’in yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesinin devam etmekte olduğu belirtildi. Açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.