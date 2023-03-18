Meteorolojiden Doğu Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri için çığ uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Tehlikenin geçerlilik süresi olarak 18-25 Mart 2023 tarihleri arasındaki 1 haftalık süreye vurgu yapıldı.