Son Dakika
Mardin’de Mart ayının son gününde kar yağışı sürprizi
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN UYARILARININ ARDINDAN BEKLENEN KAR YAĞIŞI İLE BİRLİKTE MARDİN KISA SÜREDE BEYAZA BÜRÜNDÜ.
Çevre 31.03.2023, 12:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı ile birlikte Mardin kısa sürede beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından Mardin’de beklenen kar yağışı kısa süreli de olsa öğle saatlerine doğru etkisini gösterdi. Kısa sürede etkili olan kar yağışı ile birlikte şehir merkezini beyaza bürünürken, Mardinliler Mart ayının son günlerinde kar sürprizini bir kez daha yaşadı. Bazı vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını dikkate alarak şemsiyeleri ile dışarıya çıktıkları görüldü.