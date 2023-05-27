Manisa’da pitbull ile oklu kirpi avlayan 6 kişiye 138 bin 198 lira para cezası

Manisa’nın Salihli ilçesinde pitbull cinsi iki köpekle oklu kirpi avladığı belirlenen 6 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 138 bin 198 lira para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli’ye bağlı Adala Devlet Avlağında İl Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli DKMP Şefliği ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Poyrazdamları Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilen koruma-kontrol çalışmalarında, koruma altında olan Oklu Kirpiyi pitbull ile avlayan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten 65 bin 400 TL idari para cezası, 1 kişiye 6 bin TL tazminat cezası ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten 2 kişiye 66 bin 798 TL para cezası toplamda 138 bin 198 TL ceza uygulandı.

Öte yandan avda kullanılan 2 pitbull cinsi köpek ile 1 adet oklu kirpiye İl Şube Müdürlüğü tarafından el konulduğu öğrenildi.