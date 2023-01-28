Malatya’da 2 bin 500 personel, 300 araçla karla mücadele

Malatya’da beklenen kar gelip aralıklarla devam ederken, Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 500 personel 300 araçla karla mücadeleyi sürdürüyor. Araçlarında kar lastiği ve zincir olmayan sürücülere trafiğe çıkmaması önerisi yapıldı.

Malatya merkez olmak üzere yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi meteorolojik verileri de dikkate alarak ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

“24 saat esasına göre teyakkuzdayız”

Karla mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, “Meteorolojiden gerekli uyarıları aldıktan sonra 27 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın başkanlığında Büyükşehir Belediyemizin ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün ekipleriyle vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için karla mücadeleyle ilgili koordinasyon toplantımızı yaptık. Toplantımızda tuzlama çalışmaları ve araçlarımızla ilgili bilgilendirme Sayın Başkanımıza yapıldı. Yedek malzemelerin de tedarikiyle alakalı talimatları Başkanımız verdi. Bu noktada vatandaşlarımız inşallah kış mevsiminde herhangi bir olumsuzluk yaşamadan hayatlarını sürdürebilecek şekilde her türlü tedbiri almış bulunmaktayız.

Hasretle beklediğimiz bereket şehrimize de yağmaya başladı. Ümidimiz ve duamız kar yağışının devam etmesi. Şubat ve Mart aylarında yağışların devam etmesini ümit ediyoruz. Vatandaşlarımızın kış mevsiminde herhangi bir sıkıntı yaşamaması için Altyapı Koordinasyon Merkezimiz (AYKOME) sadece Malatya Büyükşehir Belediyesi değil ilgili kurumlarla birlikte toplantılar yaparak 13 ilçemizde 718 mahallemizde her türlü tedbiri aldı. 24 saat esasına göre teyakkuzdayız. Meteorolojinin yaptığı duyuru çerçevesinde 13 ilçemizde de kar yağışı başladı. Şehir merkezimizde kar yağışı hafifledi ancak ilçelerimizde yoğun bir şekilde kar yağışı devam ediyor. 718 mahallemizde herhangi bir şekilde ulaşımı engelleyecek sorunumuz yok. Bütün mahallelerimizin yolları açık. Yaklaşık 2 bin 500 personelimiz 300’e yakın aracımızla birlikte vardiya sistemiyle 718 mahallemizde hizmet vermekteyiz” dedi.

“Araçlarında kar lastiği ve zincir olmayan sürücüler trafiğe çıkmasın”

Araç sürücülerini de kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyaran Noğay, “İklim şartlarına göre araçlarında kar lastiği ve zincir olmadan sürücülerin trafiğe çıkmaması konusunda uyarıyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde tipiden dolayı buzlanma meydana gelmekte. Kar lastiği ve zincir olan araçlarda bir sorun yok ama olmayan araçlarda sorun oluyor. Merkezde de araçlarında zincir ve kar lastiği olmayan sürücülerimiz toplu taşımadan istifade ederlerse hem mağdur olmamış hem de ulaşımı aksatmamış olurlar. Şu an itibariyle şehrimizde herhangi bir problemimiz yok. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanımızda 13 ilçemizi gezdi. AYKOME olarak 24 saat esasına göre bütün ilçelerimizdeki odak noktalarımızda sürekli görüntülü olarak bilgi akışı sağlanıyor. Vatandaşlarımız dua etmeye devam etsin, bereket devam etsin. Şehrimiz bir tarım şehri. Bereket açısından yağmur ve kar yağışını hasretle bekliyorduk. İnşallah yağışlar devam eder” ifadelerini kullandı.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir ise ekiplerin 7/24 acil müdahaleye hazır durumda olduklarını hastalık veya başka bir acil nedenden dolayı 112 çağrı merkezine ve Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezine gelen taleplere ulaşabilecek durumda olduklarını söyledi. Demir ayrıca, yol açtırma gayesiyle acil durum taleplerinin asılsız bir şekilde yapılmasıyla hastalık veya diğer acil durumlarda gelen taleplere ulaşmada sıkıntı yaşanmaması için vatandaşların özellikle bu konuya dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.