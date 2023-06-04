Kastamonu’da kuvvetli sağanak: Bazı köylere ulaşım kapandı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı, evlerde de su baskınları yaşandı.

Meteoroloji’nin uyardığı Kastamonu’da kuvvetli sağanak Çatalzeytin ilçesinde etkili oldu. Sağanak sebebiyle bazı köylerdeki evlerde su baskınları meydana geldi. Yağış sebebiyle etkili olan selin ardından bazı köylere ulaşım kapandı. Bölgede teyakkuza geçen ekipler, su baskınlarının yaşandığı köylerde su tahliyesi çalışması başlattı.