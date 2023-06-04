Kars’ta yavru kurtlar biberonla besleniyor

Kars’ta vatandaşlar tarafından bulunan ve koruma altına alınan yavru kurtlar, biberonla besleniyor.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaban hayvanlarına şifa olmaya devam ediyor. Bölge illerden çeşitli nedenlerle bulunan ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edilen yaban hayvanlarının tedavileri Kars’ta yapılıyor.

Sarıkamış ilçesi Karaurgan köyünde vatandaşlar tarafından bulunan ve bulunduğunda henüz gözleri açılmamış olan 3 yavru kurdun Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakım ve tedavileri sürüyor. Veteriner hekimler tarafından günlük tedavileri yapılan ve biberonla süt verilerek beslenen yavrukurtlar, 5 haftalık oldu. Sağlık durumları iyi olan yavrukurtların belirli bir aşamaya geldiğinde uygun bulunan hayvanat bahçesine gönderilecek. Ayrıca Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne güçten düşmüş ve çeşitli nedenlerle getirilen yavru boz ayı, kulaklı baykuş, leylek, şahin gibi yabani hayvanların da tedavileri devam ediyor.

Yavrukurtların 1 haftalıkken geldiğini ifade eden Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Burak Büyükbaki, “Kurt yavruları Sarıkamış Karaurgan köyünde vatandaşlar tarafından fark edilip, ihbar üzerine DKMP ekipleri bize ulaştırdılar. Geldiklerinde 1 hatalıklardı. Tabi yavru bakımı uzun ve zor bir süreç, belli periyotlarla beslemek gerekiyor. Bu süre zarfında sabırlı ve dikkatli olunması gerekiyor. Şuan 25 günlük oldular. Genel durumları gayet iyi, besleme be bakımları devam ediyor” dedi.

DKMP Kars Şube Müdürü Resul Gök, “Başta 13. Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere diğer illerde olmak üzere yaklaşık 12 ile hizmet veriyoruz. Merkezimizde ameliyathane, besleme odası, tedavi ve rehabilitasyon kısımları bulunmakta, yaban hayvanlarının buradaki tedavileri Kafkas Üniversitesi ile DKMP Genel Müdürlüğü ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde veteriner fakültesinde hocalarımızla birlikte yürütmekteyiz” diye konuştu.

Öte yandan Kafkas Üniversitesi ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce imzalanan protokolle hayata geçirilen Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi doğada güçten düşmüş, yaralı bulunan yaban hayvanlarının dallarında uzman veteriner hekimler tarafından tedavilerinin yapılarak doğaya yeniden dönmelerine imkan tanıyor. Rehabilitasyon Merkezi yaklaşık 16 ile hizmet veriyor.