Kars’ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor

Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kars’ta öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran tipi sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Tipiden dolayı sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlar ise kar ve tipiye hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar, baharı beklerken kışın yeniden geldiğini belirttiler.

Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü Kars’ta kar ve tipi Kars-Digor-Iğdır ve Kars-Göle-Ardahan karayolunda da trafikte aksamalara neden oluyor. Kar yağışı ve tipiden dolayı görüş mesafesinin düştüğü karayolunda trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.