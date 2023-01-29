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Karabük’te kar yağışı etkili oluyor
Karabük’ün Ovacık ilçesi ile Kemikli Rampalarında aniden etkili olmaya başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Çevre 29.01.2023, 00:35
Karabük’ün Ovacık ilçesi ile Kemikli Rampalarında aniden etkili olmaya başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Meteorolojinin uyarılarının ardından Karabük’te kar yağışı etkili olmaya başladı.
Ovacık ilçesinde başlayan kar doğayı beyaz örtüyle kapladı.
Öte yandan Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında aniden bastıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken trafikte dikkatli bir şekilde ilerlemeleri noktasında uyarılar yapılıyor.