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Karabük’te kar yağışı etkili oldu
Karabük’ün yüksek kesimleri ile ilçelerinde Mart ayının son günlerinde kar yağışı yeniden yüzünü göstermeye başladı.
Çevre 28.03.2023, 23:23
Karabük’ün yüksek kesimleri ile ilçelerinde Mart ayının son günlerinde kar yağışı yeniden yüzünü göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Mart ayının son günlerinde Karabük ve ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Eflani, Ovacık, Eskipazar ve Safranbolu ilçesinde başlayan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.