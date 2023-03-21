Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman’da, belediye ekipleri tarafından kent merkezindeki kaldırımlarda ince temizlik yapılıyor.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Adıyaman’da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Adıyaman’ın kent merkezinde üstünde moloz bulunan ya da çamurla kaplanan kaldırımlar Adıyaman Belediyesi ekiplerince temizlenmeye başlandı.

Vatandaşların kaldırımları daha rahat kullanabilmesi amacıyla yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Amiri Ömer Faruk Ünlü, “Molozlar kaldırıldıktan sonra ince temizliğe başladık. Çarşı merkezinde, kaldırımlarda. Esnaflarımız dükkanlarını açıp işlerine başlasınlar diye, Adıyaman hareketlensin diye temizlik işleri olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Depremin ilk gününden beri bölgedeyiz. Vatandaşlarımız kaldırımda rahat yürüsün diye ince temizliğe başladık. Çarşı merkezi, kaldırımlar, ana caddelerde ince temizlik yapıyoruz” diye konuştu.