Kahramanmaraş toptancılar çarşısı yerle bir oldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde toptancılar, meyve ve sebze hali tamamen çöktü.

Merkez üssü Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki deprem ve Elbistan’da 7.5’lik depremlerin ardından Onikişubat ilçesinde bulunan toptancılar çarşısı tamamen çöktü. Bölgedeki marketlere tedarik sağlayan toptancılar ile meyve ve sebze hali ile mahrukatçıların bulunduğu odun ambarları da aynı şekilde depremden etkilendi. Deprem sonrası bina yıkılırken ürünler, meyve sebzeler ve içecekler etrafa saçıldı. Bazı binalarda yangın çıktı. Hem dron hem de aktüel kamera ile görüntülenen görüntülerde bölge adeta savaş alanına döndü. Ekiplerin bölgede inceleme başlatacağı öğrenildi.