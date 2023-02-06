Kahramanmaraş depreminin hissedildiği Giresun’da hasar gören bina boşaltıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin hissedildiği Giresun’da bir bina hasar görerek boşaltıldı.

Son olarak meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş’ı bir kez daha vurdu. Giresun’da da hissedilen depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bir binada hasar meydana geldi. Giresun Osmaniye Mahallesi Sinema Caddesi’nde bulunan 5 katlı Doğan Apartmanı’nın iç kısmında çatlaklar oluştu. AFAD, belediye ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bina boşaltılırken, polis bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.