Jiletli telde takılı kalan köpek kurtarıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı, Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından jiletli tellere sıkışan köpek kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesinde jiletli tellere sıkışıp yaralanan köpeği gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 itfaiye ve Midyat itfaiye grup amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri jiletli tellere sıkışan köpeği kurtararak doğaya bıraktı.