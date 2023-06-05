Jandarmanın bulduğu yaralı alaca baykuş yavrusuna koruma
YARALI BAYKUŞ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİ
Çevre 05.06.2023, 09:21
Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan alaca baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklara teslim edildi.
Edremit’te jandarma tarafından devriye sırasında yaralı halde bulunan alaca baykuş yavrusu koruma altına alındı. Avcılar Mahallesi’nde devriye atan jandarma ekipleri yavru baykuş ile karşılaştı. Annesinin olmadığı tespiti yapılan ve diğer canlıların zarar vermemesi için koruma altına alınan yavru baykuş daha sonra Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü veteriner hekimine teslim edildi.
Yavru alaca baykuşun bakım ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.