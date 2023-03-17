İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70’e ulaştı

İstanbul’da yağışlı havanın etkisiyle birlikte ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. Maltepe E-5 karayolunda da trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine ulaştı.

İstanbul’da sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur trafiği de beraberinde getirdi. İşlerine ve okullarına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı. Maltepe E-5 karayolu Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak belirlendi.