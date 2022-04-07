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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere yönelik, "Kendilerini Türkiye’de yine misafir etmek istediğimizi söyledik" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Müttefiklerin tavrında ciddi değişme var. Türkiye her zaman barıştan yana tavır sergiliyor" dedi.
İstanbul’da sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden yapılan açıklamada, İstanbul’da öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği belirtildi.
Çevre 07.04.2022, 15:23 07.04.2022, 16:20
Meteoroloji gün içinde beklenen yağışlar nedeniyle 42 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağış beklendiği kaydedildi. İstanbul’da saat 16.00 sıralarında da kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
AFAD’tan yağış uyarısı
AFAD’tan yapılan açıklamada ise "Bugün öğle saatlerinden sonra, Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere, İstanbul’da kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.