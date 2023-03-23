İnen çığın verdiği zarar bir ay sonra ortaya çıktı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düşen çığın verdiği zarar, karların erimesiyle ortaya çıktı.

Bir ay önce Yüksekova merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gürkavak köyünde çığ düştü. Karların erimesi sonucu köye giden vatandaşlar, çığdan dolayı aralarında meyve ağacı da bulunan 200 ağacın zarar gördüğünü tespit etti.

Yıllardır bu noktada çığ yaşanmadığını ifade eden köy sakinlerinden Nasır Özgören, “Bu köyümüzde aslında kimse yaşamıyor. Biz de sadece bazen gelip gidiyoruz. Köyümüzde özellikle çok sayıda ağaç bulunuyor. Ceviz ve meyve ağaçlarımız olmak üzere, 200 ağacımız inen çığdan dolayı zarar görmüş. Bu çığ uzun zamandır gelmiyordu ama bu sene bayağı indi ve bayağı da zarar verdi” dedi.