Hatay Kırıkhan’da fırtına ve şiddetli yağış

Deprem bölgesi Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde fırtına ve yağışlı hava etkili oldu, sokaklar suyla doldu.

Meteorolojinin uyardığı fırtına ve yağışlı hava Kırıkhan’da etkili oldu. Kuvvetli rüzgar ve fırtına sonrası şiddetini arttıran sağanak yağmur nedeniyle, kısa sürede su birikintileri oluştu. İlçe merkezine de yoğun yağışın ardından sel indi.

Araçların güçlükle seyrettiği bölgede yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi.