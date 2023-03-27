Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler Taksim’e akın etti

Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi, sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Hava sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul’da yaz aylarını aratmayan bir gün yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilen pek çok kişi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Sıcaktan bunalan bazı turistlerin kendilerini şemsiye ile korumaya çalıştığı görüldü.

“Yazdan kalma bir gün yaşıyoruz”

Taksim’de günü değerlendiren Yusuf Atalay, “Yazdan kalma bir gün yaşıyoruz. Kış mı yaz mı birbirine karıştı her şey, çok da anlayamıyoruz. Meteoroloji de kış geliyor havaların çok soğuk olacağını söylüyor biz de sabah montları giydik şimdi elimize aldık. Çok güzel bir gün günün tadını çıkarmaya çalışalım" diye konuştu.

“Acayip bir kalabalık var”

Taksim Meydanı’nda esnaflık yapan Hayri Taş, “Acayip bir kalabalık var. Aynı zamanda herkes havanın güzelliğinden dolayı kendini dışarı atmış, herkes montları ceketleri ellerine almış. Ama mart ayı dert ayı ne olacağı belli olmaz bugün hava çok güzel olur yarın 12-13 derece düşebilir, iklimler değişti her şey değişti bir anda sıcaklıklar düşebilir onun için bugün elinde montunu gezdirenler yarın montlarını tekrar giyebilirler. Bugün 20 derece sıcaklık var ama meteoroloji uyardı, bu uyarıya uymak lazım. Yarın sıcaklıklar düşerse kimse mağdur olmasın. 12 derece düşmesi bekleniyor, herkes bunu dikkate alsın" dedi.

Öte yandan, meteoroloji İstanbul’da sıcaklıklarda düşüş yaşanacağını ve çarşamba günü kar yağışı beklediğini duyurdu.