Göçmen köy, göçmen kuşları 60 yıldır misafir ediyor

İlkbaharın habercisi olan ve nisan ayında Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Aydıngün (Midiliç) köyüne gelen leyleklerin elektrik direklerine yaptıkları yuvalar dikkat çekiyorlar. 1950-51 yıllarında Bulgaristan’dan göç ederek Aydıngün köyüne yerleştirilen köy halkı da onlarca leyleğe sahip çıkıyor.

Bulgaristan’dan göç ederek 1951 yılında Anavatan’a gelen Bulgar Türklerinden 125 aile, 1953 yılında eski adıyla Midiliç olarak bilinen Yozgat’ın Aydıngün köyüne yerleştirildi. Burada yaşamlarını sürdüren göçmen ailelere de onlarca leylek, elektrik direklerine kurdukları yuvalarla eşlik etmeye başladı. Yüksek gerilim hatlarının bulunduğu elektrik direklerinin tepesine sıralı bir şekilde yuva yapan leylekler, köyün sembolü haline geldi. Göçmen köyüne ilkbahar mevsiminde yumurtlamak için gelen leylekler, vatandaşların da dikkatini çekiyor. Aydıngün köyüne 60 yıldır aralıksız gelen leylekler, vatandaşlar tarafından sahiplenirken ekim ayının sonlarında sürüler halinde sıcak ülkelere göç ediyor.

Leylekler ayrıca tarlalardaki fareleri de avlayarak hem besleniyor hem de çiftçilerin mahsullerinin zarar görmesini engelliyor.

Leylekler köyümüze ayrı bir hava katıyor

Köylerinde 15’e yakın leylek yuvasının olduğunu söyleyen çiftçi Rıdvan Ayan, “Bulgaristan doğumluyum. İlkokul 2. sınıftayken 1951 yılında Anavatanımıza göç ettik, geldik. Leyleklerimizde göçmen kuş olduğu için her yıl olduğu gibi onlarda buraya göçüyor. Elektrik direklerinin üzerindeki yuvalarına geliyorlar, burada yavruluyorlar ve güz geldiğinde tekrar göç ediyorlar. Köyümüzde aşağı yukarı 15’e yakın leylek yuvası var. Onların gelmesi bizi memnun ediyor, köyümüze ayrı bir hava katıyor. Baharın müjdecisi leylekler. Kimse köyümüzde onlara müdahale etmez. Rahat rahat yavrularını büyütürler. Sulak alandaki kurbağa yavrularını ve tarım alanlarındaki fareleri yiyerek besleniyorlar. Bize son derece faydalı hayvan bunlar, eskisi kadar arazide fare kalmadı. Leyleklerin etkisi olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Leylekler baharın müjdecisi

Köy muhtarı Faik Hoşgeldi ise, “Köyümüz göçmen köyüdür, 1951 yılında kurulmuş ilk kurulduğunda 125 haneydik fakat 1970’li yıllarda çok göç verdik. Şu an 70’e yakın hanemiz var, köyümüze her sene leylekler gelir onlar baharın müjdecisidir. Leylekler tarladaki fareleri ve böcekleri yiyor köyümüzün toprağına, bize çok faydası oluyor. Köylü bunlara sahip çıkıyor, güz günü tekrardan toplu olarak göç ediyorlar.” şeklinde konuştu.

Kendimi bildim bileli, leylekler köyümüze geliyor

60 yıla yakın bir süredir leyleklerin Aydıngün köyüne geldiğini söyleyen Ruhi Pehlivan da, “Köyümüz göçmen köyü, onlar da bizim göçmen kuşlarımız. Göçmen köyüne göçmen kuşlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaret ettiler. Yavrularını büyütüp göç edip gidiyorlar. Ben 60 yaşındayım kendimi bildim bileli leylekler köyümüze geliyorlar. Daha önceleri leylek yuvaları bir hayli çoktu, son zamanlarda biraz azalma oldu, Şimdi 15-20 yuva ancak kaldı. Leylekler gelip fazla soğuğa kalmadan göçüp gidiyorlar.” ifadelerine yer verdi.