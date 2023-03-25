Gercüş’te gölet önündeki seti geçemeyen balıklar telef oldu

Batman’ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti’nde binlerce balık, yumurta bırakmak için ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalıp telef oldu.

Alınan bilgilere göre, Gercüş’ün Kırkat Göleti’nde binlerce balık, yumurta bırakmak için ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalıp telef oldu. Vatandaşlardan Edip Turgut, balıkların yumurtalarını bıraktıktan sonra gölet ile havuz arasında bir set olduğunu, bu seti geçemeyip tekrardan gölete dönemedikleri için bu yüzden burada kalıp telef olduklarını ileri sürdü. Kendi imkanlarıyla canlı kalan balıkları tekrardan gölete attıklarını belirten Turgut, "Bu, benimle tek olacak bir iş değil. Gördüğünüz gibi binlerce balık telef oluyor. Yetkililerden ricamız buna bir çare bulsunlar. Yoksa 3 ila 4 sene sonra göletimizde balık kalmayacak" dedi.