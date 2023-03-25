Fenerbahçe Parkı sis içerisinde kaldı

İstanbul’un bazı noktalarında etkili olan sis Kadıköy’de de etkisini gösterdi. Fenerbahçe Parkı da sis içerisinde kaldı.

İstanbul’un bazı noktalarında sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası ilçelerinden Kadıköy’de de sis etkili oldu. Fenerbahçe Parkı da sis içerisinde kalarak beyaza gömüldü. Park ve denizde etkili olan sis nedeniyle park çevresinde deniz ulaşımının sağlanamadığı öğrenildi.