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Fenerbahçe Parkı sis içerisinde kaldı
İSTANBUL’UN BAZI NOKTALARINDA ETKİLİ OLAN SİS KADIKÖY’DE DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ. FENERBAHÇE PARKI DA SİS İÇERİSİNDE KALDI.
Çevre 25.03.2023, 16:52
İstanbul’un bazı noktalarında etkili olan sis Kadıköy’de de etkisini gösterdi. Fenerbahçe Parkı da sis içerisinde kaldı.
İstanbul’un bazı noktalarında sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası ilçelerinden Kadıköy’de de sis etkili oldu. Fenerbahçe Parkı da sis içerisinde kalarak beyaza gömüldü. Park ve denizde etkili olan sis nedeniyle park çevresinde deniz ulaşımının sağlanamadığı öğrenildi.