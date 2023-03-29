Erzurum’da rüzgâr ve fırtına etkili oluyor

Erzurum’da şiddetli rüzgâr ve fırtına etkisini gösteriyor. Rüzgârın etkisiyle sallanan tabelalar ve ağaçlar ise rüzgârın şiddetini göz önüne seriyor.

Kent genelinde etkisini gösteren şiddetli rüzgârlar insan hayatını olumsuz etkiliyor. Gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan rüzgâr ve fırtına sabah saatlerinde de etkili oldu. Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü ise “29.03.2023 günü bölgemiz genelinde (Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt) yağmur seklinde başlayacak yağışların öğleden sonra kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar, şeklinde olacağı, rüzgârın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor” şeklinde uyarılarda bulundu.