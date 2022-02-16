Erzurum’da muhteşem doğa olayını gören telefonuna sarıldı

Erzurum’da güneşin etrafında oluşan ve gökkuşağını andıran halka görenleri hayrete düşürdü. Palandöken Dağı’nın zirvesinde kayak yapan yüzlerce yerli ve yabancı turist manzara karşısında mest oldu.

Erzurum’da dün öğlen saatlerinde güneşin çevresinde oluşan halka görenleri kendine hayran bıraktı. 3200 rakımlı Palandöken Kayak Merkezi’nin zirvesinde kayak yapan yerli ve yabancı turistler, aniden güneş etrafında oluşan ve gökkuşağına benzeyen halkayı görünce telefonlarına sarıldı. Kayak yapan herkesin kayağa mola vererek izlediği bu muhteşem doğa olayı hayran bıraktı. Telefonlarıyla o anları saniye saniye kaydeden kayakseverler, fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.