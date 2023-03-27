Elazığ’da sağanak yağışın vurduğu beldede hayvanlar telef oldu

Elazığ’da aralıksız süren sağanak yağışlar sonrasında Akçakiraz beldesinde ev, ahır ve tarım arazileri sular altında kalırken, küçükbaş hayvanlar ile birçok tavuk telef oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde sokaklar adeta dereye dönerken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak ile birlikte birçok noktada su taşkınları meydana geldi. Akçakiraz beldesi Bahçekapı ve Yenice Mahallesi’nde meydana gelen taşkınlarda ev, ahır, okul ve onlarca tarım arazisi zarar görürdü. Su taşkınlarında küçükbaş hayvanlar ile birçok tavuk da telef oldu.

Ekiplerin, zarar gören mahallelerde çalışmaları sürüyor.