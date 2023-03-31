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Elazığ’da kar yağışı sonrası araçlar yolda kaldı

ELAZIĞ-MALATYA KARAYOLU ARASINDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINA HAZIRLIKSIZ YAKALANAN SÜRÜCÜLER, YOLDA KALDI

Çevre 31.03.2023, 10:18
Elazığ’da kar yağışı sonrası araçlar yolda kaldı

Elazığ-Malatya karayolunda, etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, yolda kaldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ genelinde kendini gösterdi. Özellikle Elazığ-Malatya karayolunda etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Kimi sürücü zincir takarak devam edebilirken, kimisi de geri döndü. O anlar cep telefonu kamerası ile vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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