Elazığ’da 2 günde metrekareye 89.2 kilogram yağış düştü

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya, hafta başında başlayan yağışları değerlendirerek yağışların Salı gününe kadar devam edeceğini aktardı. Kaya ayrıca, Elazığ’a geçtiğimiz salı ve çarşamba günleri metrekareye 89.2 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hafta başında açıklanan kuvvetli yağış uyarılarının ardından kent genelinde sağanak yağışlar devam ediyor. Yağışlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya, “Bu yağış değerimiz, uzun yıllar yağış değerinin yüzde 7 üstünde, geçtiğimiz yıla göre ise yüzde 13 altındadır. Yaptığımız değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde salı gününe kadar sağanak yağışların devam etmesini beklemekteyiz’’ dedi.

Hafta başında yapmış oldukları meteorolojik uyarılar doğrultusunda Elazığ genelinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışların gerçekleştiğini aktaran Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya, ’’Yağışlar il merkezimizden salı 55.2 kilogram çarşamba günü ise 34 kilogram olarak kaydedilmiştir. İlimiz genelindeki en yüksek yağış, Sivrice ilçemizde salı günü 64 kilogram çarşamba günü ise 44.6 kilogram olarak kayıt edildi. 1 Mart ile 16 Mart arasında il merkezimizde ölçtüğümüz yağış miktarı 119 kilogramdır. 2022 yılı Mart ayında ise kaydettiğimiz toplam yağış 95 kilogram olarak gerçekleşmişti. Uzun yıllar Elazığ merkezimizde ki ortalama yapışları 56.1 kilogram olarak gerçekleşmiştir. Biz Meteoroloji Bölge Müdürlüğü olarak su yılı yağış değerlendirmemizi yapmaktayız. Su yılı 1 Ekim tarihinde başlayarak 16 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşen toplam yağış 295.1 kilogram olarak gerçekleşmiştir. Bu yağış değerimiz uzun yıllar yağış değerinin yüzde 7 üstünde geçtiğimiz yıla göre ise yüzde 13 altındadır. Yaptığımız değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde salı gününe kadar sağanak yağışların devam etmesini beklemekteyiz” dedi.