Dünya Su Günü’nde öğrencilerden anlamlı etkinlik

Muğla’nın Marmaris ilçesi Evren Paşa İlköğretim Okulu öğrencileri 22 Mart Dünya Su Günü’nde Marmaris Barajı’nı ziyaret ederek, suyun evlerine olan yolculuğunu öğrendi.

Susuzluğa ve su israfına karşı bir farkındalık çalışması yaptıklarını belirten öğrenciler, ellerinde "Su yoksa hayat da yoktur", "Su gıdadır", "Türkiye çöl olmasın" yazılı pankartlar ile baraj önünde toplandılar. Marmaris Evren Paşa İlköğretim Okulu öğrencilerinden bir sınıf, öğretmenleri öncülüğünde Marmaris Barajı’na gezi düzenleyerek, barajda suların nasıl toplandığını, evlerine kadar gelen suların nasıl işlemlerden geçirildiğini öğrendi. Baraj yetkilileri baraj, su toplama ve dağıtım tesislerinin nasıl işlediğini, suyun yolculuğunu ve önemini anlattı.

Öğrenciler de, "Biz bugün sınıfça Marmaris Barajı’na gezi düzenleyerek evlerimize kadar nasıl geldiğini öğrendik. Suyun en değerli hazinemiz olduğunu bir kez daha anladık su bizim için çok değerli. Su sağlıktır, su gıdadır, su yoksa hayat da yoktur" diye konuştu.

Öğrencilerin baraj yolculuğunu, dron pilotu Metin Ülker de onlara eşlik ederek havadan görüntüledi.