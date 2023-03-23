Dr. Öğretim Üyesi Karabul: “Bölgedeki radyoaktivite değerleri normal seviyenin üzerinde değil”

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yaşar Karabul, ilk bilgilere göre deprem bölgelerindeki radyoaktivite değerlerinin normalin üzerinde olmadığını söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Karabul ve ekibi Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası fay kırıklarındaki toprak radyoaktivitesi tespiti üzerinde çalışma yürütüyor. Karabul, topraktan alınan numunede ve fay kırıklarında yapılan çalışmada elde edilen ilk verilere göre çevre radyoaktivitesinin ve radon gazının normalin üzerinde olmadığını söyledi.

İlk verilere göre radon gazında artış yok

Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Karabul, ekibi ile birlikte Maraş ve Hatay depremleri sonrasında fay hatlarında incelemeler yaptıklarını ifade ederek, “Bilindiği gibi yeryüzü en üst katmanı toprak ve daha alt katmanında kaya tabakası olacak şekilde oluşmuş jeolojik yapılardır. Bu jeolojik yapılar özellikle kaya tabakasında Uranyum-238, Toryum-232, Potasyum-40 gibi radyoaktif elementleri barındırırlar. Özellikle deprem gibi şiddetli yer hareketleri topraktan sızan radyasyon miktarını arttırma potansiyeline sahiptirler. Bu da insanlar gibi diğer canlıların maruz kalacağı radyasyonu arttırarak onların sağlığını tehdit eden bir duruma neden olabilir. Depremlerdeki bahsettiğimiz bu radyasyon artışına en bariz net örneği radon gazındaki artış olarak verebiliriz. Bu noktadan hareketle deprem öncesi ve sonrası araştırmacılar radon gazını tespit etmek ve daha farklı radyoaktif elementlerin değişimini kontrol etmek için deprem bölgesinde ve fay hatlarında araştırma yaparlar. Bizde ekibimiz ile birlikte Maraş ve Hatay depremleri sonrasında fay hatlarında incelemeler yaptık. Bunun dışında bazı bölgelerden de toprak numuneleri aldık. Bunun sayesinde radyoaktivite değişimlerinin laboratuvar ortamında ölçüyoruz. Çok şükür ki ilk verilere göre şunu söyleyebilirim. Bölgedeki radyoaktivite seviyeleri normal seviyenin üzerinde değil. Analizlerimiz devam ediyor. Tam olarak analizler sonuçlandığında bir rapor hazırlanacak” diye konuştu.