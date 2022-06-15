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Dolunay’ın Van Gölü’nde oluşturduğu yakamoz mest etti! İşte kartpostallık o görüntüler...
Dolunayın Van Gölü’nde oluşturduğu yakamoz Bitlis’in Ahlat ilçesinde izleyenleri mest etti. Bitlis’in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü’nde oluşturduğu yakamoz görenleri hayran bıraktı.
Çevre 15.06.2022, 02:17 15.06.2022, 09:39
Akşam saatlerinde ayın çıkmasıyla beraber parçalı şekildeki bulutlar üzerinde geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Dolunayın bulutlarla birleşmesi kartpostallık görüntüler oluştururken, ayın kocaman kızıl rengiyle Van Gölü’ne yansımasıyla oluşan yakamoz hayran bıraktı. Kızıl rengiyle Dolunayın güzelliğini gören fotoğrafçılar makineleriyle göl kenarında çekimler yaparken, göl kıyısında evleri bulunan vatandaşlar da balkonlarından oluşan görüntüyü telefonlarıyla çekmeye çalıştılar.