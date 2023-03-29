Diyarbakır’da fırtına

Diyarbakır’da meteorolojinin uyarısının ardından sabah saatlerinde başlayan fırtınada yayalar sokakta yürümekte güçlük çekti.

Diyarbakır’ın merkez ilçelerinde sabah saatlerinde şiddetli rüzgar ve fırtına başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte rüzgarın hızı ortalama 30-50 kilometre saat, yer yer 60 kilometre saat olarak ölçüldü. Vatandaşlardan fırtınanın oluşturabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Şiddetli rüzgar ve fırtınanın gece geç saatlere kadar devam etmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman illeri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılmıştı.