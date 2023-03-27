Depremzedelere performans analizi uyarısı

Malatya’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ev ve iş yerleri etkilenen vatandaşlara uyarılarda bulunan İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat, yapılarına performans analizi yaptırmak isteyen depremzedelerin panikle hareket etmemesi gerektiğini söyledi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. Depremin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar sürerken, depremlerden ev ve iş yerleri etkilenen vatandaşlara uyarılarda bulunan İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat, yapılarına performans analizi yaptırmak isteyen depremzedelerin panikle hareket etmemesi gerektiğini söyledi.

"Yetkili kurum ve kişilerden destek alınmalı"

Depremlerde ev ve iş yerleri etkilenen bazı depremzedelerin panikle hareket ettiği için istismar edildiğine dikkat çeken Onat, "6 Şubat Kahramanmaraş ve 27 Şubat Malatya merkezli depremlerde 4 binin üzerinde bina yıkıldı ve 50 binin üzerinde canımızı yitirmiş bulunmaktayız. Depremlerde sonra özellikle karar vericilerin bundan ders çıkararak ciddi manada önlemler alması gerekmekte. Bu önlemlerin bir kısmı alındı, bir kısmı ise alınmadı. Vatandaşlarımızın bir kısmı bununla birlikte hareket ederek bu durumu istismar etmek isteyenlerin ağına düşmekte. Vatandaşlarımız panikle hareket ederek binalarını kontrol etmek isteyen vasıfsız ve lisanssız insanların eline düşmekte. Bunlara kanmasınlar. Yetkili kurum ve kişilerden destek almalarında fayda var" dedi.

"Performans analizi basit bir iş değildir"

Hasar düzeyinin değiştirilmesinde ciddi etkilenmelerin olduğunu gözlemlediklerini kaydeden Onat, "Farklı kurumlarda farklı üniversitelerde hasar düzeyi ile raporlar alınmakta. Özellikle farklı kurumların ağır hasar verdiği durumlarda değişimler söz konusu olmakta, bunlardan kaçınılmalı. Çünkü insanın canı, hayatı söz konusu. Performans analizi yaptırmak isteyen şirketler türemiş durumda. Performans analizi basit bir işlem değildir. Bunların çok ciddi adımları söz konusudur. Performans analizine ihtiyacı olan yapıların da bunla alakalı ağır hasar almamış olması gerekiyor, orta hasarda da onarılabilir düzeyde olması gerekiyor ki bu işlem yapılabilsin. Konuyla ilgili çok istismarlar söz konusu. Vatandaşlarımızın panikle hareket etmeyerek işin uzmanları ile iletişime geçmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.