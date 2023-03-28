Depremin vurduğu Hatay’da göç eden turnalardan görsel şölen

Dünyadaki en önemli göçmen kuş rotalarından biri olan Hatay’ın Samandağ ilçesinde, göç eden turnaların gökyüzündeki görüntüsü görsel şölen oluşturdu.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay, ilkbaharın gelişinin müjdecisi olan göçmen kuşların rotası üzerinde yer alıyor. Güneyden ülkeye giriş yapan göçmen kuşlar, Hatay üzerinden kuzeye doğru göçlerini sürdürüyor. Dünyadaki en önemli kuş göçü rotalarından biri olan Hatay, onlarca kuş türünden binlercesinin geçiş ve konaklama güzergahı üzerinde yer alıyor. Bu çerçevede birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Samandağ ilçesinde, göç eden turnaların gökyüzündeki görüntüsü görsel şölen sundu. Denizin üzerinden rüzgara karşı ilerlemeye çalışan binlerce turna, dron ile de görüntülendi.