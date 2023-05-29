Depremin neden olduğu toprak kayması, kuyuların yerini bozdu

Asrın felaketi olan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremden sonra toprak kaymasıyla su kuyularının yerinin değiştiğini dile getiren Jeolog Fahri Çelik, çiftçilere uyarılarda bulundu.

Jeolog Fahri Çelik, depremlerin meydana getirdiği toprak kayması sonucu su kuyularının yerinin değiştiğini söyledi. Çelik, yapılacak çalışmalarla bu kuyulara yeniden kavuşulabileceğini ifade etti. Çelik, "Şu an bulunduğumuz su kuyusu 7 metre güneye ve 3 metre de doğuya kaydı. Su kuyuları zarar görmedi sadece yer değiştirdi. Herkes dalgıçlarını çıkarsın. Güneydoğu Anadolu jeolojik tek blok formasyon hariç diğer bütün kuyular kaymıştır. Bunlar petrol kuyuları için de geçerlidir. Ama suyun nereye nokta olarak gittiğini metre metre ölçüp buluyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin pek çok kuyusu zarar gördü, herkese geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" diye konuştu.

Su kuyusu yer değiştiren Ömer Erdem, "6 Şubat depreminden sonra kuyuda deneme yaptım, kuyu suyu bulanık çıktı. Belli bir müddet sonra da su tamamen kurudu. Su kuruduktan sonra yeni bir kuyu açtık yapılan tespitlerde 6 metre kaydığını gördük ve ilk tabakada suyumuzu elde ettik" şeklinde konuştu.