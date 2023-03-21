Depremde hayatını kaybeden her vatandaşın anısına bir fidan

Mersin’de Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte, depremlerde hayatını kaybeden 50 bin 96 vatandaş anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Her bir vatandaş için bir fidan dikilirken, yıl boyunca 4,5 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Nevruz ve Dünya Ormancılık Günü ile Ormancılık Haftası etkinlikleri, Mersin Valiliği bahçesinde düzenlenen törenle başladı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın ile kent protokolü ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, ağacın önemine vurgu yapıldı.

"Depremde hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın anısına birer fidan dikeceğiz"

Burada konuşan Orman Bölge Müdürü Müdürü Mustafa Yalçın, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta 2 deprem meydana geldiğini ve 11 ilin büyük ölçüde etkilendiğini söyledi. Türkiye’de 13,5 milyon kişinin depremden doğrudan etkilendiğini kaydeden Yalçın, "Deprem hepimizi çok üzüntü ve acıya boğmuş, tüm milletimizi derinden yaralamıştır. Depremin hemen ardından devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla beraber bütün milletimiz seferber olmuş ve yaraları sarmaya başlamıştır. Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı bütün orman bölge müdürlüklerimizde olduğu gibi Mersin’de de depremin olduğu ilk saatlerden itibaren Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep illerine iş makinelerimizle birlikte 404 personelimizi sevk ettik. Bugün de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla depremde hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın anısına birer fidan dikeceğiz" dedi.

Vali Pehlivan, konuşmaya çocuklarla birlikte çıktı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise konuşmaya çocuklarla birlikte çıktı. Çocuklarla birlikte konuşan Vali Pehlivan, her yıl olduğu gibi bu yıl da bugünden itibaren ormancılık faaliyetlerinin başlangıcının sağlanacağını dile getirdi. 6 Şubat’ta büyük depremlerle ülkenin sarsıldığını vurgulayan Pehlivan, "11 ilimiz birinci derecede bu depremlerden etkilendi. Yaklaşık 13,5 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi. Bu depremlerde maalesef 50 bin 96 can kaybımız, 107 binin üzerinde yaralımız var. Bugün ve bu hafta dikeceğimiz bütün fidanları depremde kaybettiğimiz vatandaşlar için dikeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yıl boyunca 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz"

Bu hafta 50 binin üzerinde fidanın toprakla buluşturulacağını dile getiren Pehlivan, "Yıl boyunca da 4,5 milyon fidan dikme hedefimiz var. Bu fidanları bu yıl Mersin’de toprakla buluşturacağız. İlimiz orman varlığı açısından zengin bir il. Yüz ölçümümüzün yaklaşık 53’ü ormanlarla kaplı. Ağırlıklı olarak da kızılçam ormanımız var. Bir yandan bu ormanlarımızı korumak bir yandan da yeni fidanlar dikiyoruz. Yıllık ortalama 6 milyon civarında da fidan üretimimiz var. Geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıl maalesef ormanlarımızda büyük yangınlar meydana geldi. Yanan ormanlarımızın yerine de gerek tohumlama yöntemiyle gerek fidan dikerek yeşillendirme ve tekrar ormanlaştırma faaliyetlerini de yürütüyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl yanan Büyükeceli ve çevresindeki ormanlık alana 27 ton tohumu toprakla buluşturmuştuk. İnşallah bu tohumlardan 23-24 milyonu yeşermeye başladı. 2 yıl önceki yangında yanan bölgelere de hemen hemen aynı miktarda tohumu toprakla buluşturduk" şeklinde konuştu.

"Acıları paylaşarak azaltma gayreti içerisindeyiz"

Öncelikle yangın çıkmaması için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Pehlivan, "Gerek okullarımızda öğrenciler gerekse de kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Tatbikatlar yapıyoruz. Doğal afetler hiç beklemediğimiz bir anda ortaya çıkabiliyor. Bu afetlere karşı hazırlıklı olmak çok önemli. Biz Mersin olarak deprem bölgesine en yakın illerden biriydik ve yükü paylaşmak, deprem nedeniyle ortaya çıkan yaraları sarma konusunda da bütün kurum ve kuruluşlar gerekli katkıyı sağladılar. Deprem büyük. Bu büyük depremlerin yaralarını, büyük bir dayanışma ile aşacağız, aşıyoruz. Bütün ülkemiz kenetlendi. Acılarımızı paylaşarak azaltma gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından dua edildi. Törenin sonunda Vali Pehlivan ile öğrenciler, temsili olarak Valilik bahçesine bir fidan dikti.