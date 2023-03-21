Deprem şehitleri için 30 bin fidan toprakla buluşuyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde deprem şehitleri ormanı için fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde gerçekleştirilen Deprem Şehitleri Ormanı’na fidan dikimi etkinliği, tüm kurumların katılımıyla gerçekleştirildi. Vali, kurum müdürleri, kurum personeli ve öğrencilerin katılımıyla fidanlar tek tek toprakla buluşturuldu.

Deprem Şehitleri Ormanı’na 30 bin fidan

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da öğrencilerle fidan diktikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tekirdağ’ımızı yeşillendirmeye devam ediyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Geçen sene 250 bin civarı fidanı toprakla buluşturduk. Bu sene de 500 bin hedefimiz var. Şu an bulunduğumuz yerde 30 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz" dedi.