Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Deprem nedeniyle 6 bin 807’si yabancı uyruklu, toplam 49 bin 589 vatandaşımız hayatını kaybetti”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 bin 589, sel felaketine maruz kalan illerde ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, selde kaybolan 3 kişinin bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremler ile sel felaketinden etkilenen illerle ilgili son gelişmeleri açıkladı. Selde kaybolan 3 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Oktay, “Deprem felaketleri nedeniyle 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 bin 589 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Gerek Kahramanmaraş merkezli depremler gerekse Adıyaman ve Şanlıurfa’daki sel felaketinin ardından devletimiz, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam etmektedir. Sel felaketinde toplam 18 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımızın arama çalışmaları sürmektedir” dedi.

“Atatürk Barajı su alma tünelindeki sorunlar giderilmiştir”

Selden etkilenen Adıyaman ve Şanlıurfa’daki çalışmalar hakkında bilgi veren Oktay, “Adıyaman ilimizde elektrik kesintisi bulunmamaktadır. Urfa ilimizde birkaç abone hariç elektrik tamamen verilmiştir. Şanlıurfa merkez şebeke suyu arıtma tesisine su sağlayan Atatürk Barajı su alma tünelindeki sorunlar giderilmiştir. Dün gece itibariyle şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite olarak devreye alınmış ve merkez ilçelerin su verilmeye başlanmış olup, abonelerin yaklaşık yüzde 50’sine su ulaşmıştır. Bu gece itibariyle de bu bölgenin tamamına ulaşmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Depremden etkilenen illerimize kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından toplam 31 milyar lira ödenek gönderilmiştir”

Depremzede vatandaşlara yapılan yardımlarla ilgili konuşan Oktay, şu açıklamalarda bulundu:

“Depremden etkilenen illerimize AFAD tarafından 22 milyar 328 milyon 330 bin 574 lira olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından toplam 31 milyar lira ödenek gönderilmiştir. Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın, 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası yatırılmıştır. Şu ana kadar 354 çadır kent alanları oluşturulmuştur. Bireysel çadır talepleri ile birlikte 480 bin çadır kurulumu tamamlanmıştır. Kurulan çadırlarda 1 milyon 921 bin vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde 245 konteyner kent alanı ve toplam 108 bin 155 konteyner kurulumu planlanmıştır. Şu ana kadar da 25 bin konteyner kurulumu tamamlanmıştır. Kurulan konteynerlerde toplam 96 bin 444 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaş oy kullanmak için ikametgah değişimi başvurusu yaptı. Toplam 2 milyon 343 bin vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.”

“Toplam 3 milyar 926 milyon 355 bin lira taşınma yardımı yapılmıştır”

Afetzedelere verilen maddi yardımlarla ilgili bilgi veren Oktay, “Gerek selden kaynaklı hasar tespiti yapılması, gerek deprem afeti sebebiyle gerekenleri elbirliğiyle yürütüyoruz. 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi toplam 13 milyar 769 milyon 850 bin lira olarak depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır. Ayrıca ailemize 15 bin lira tutarındaki toplam 3 milyar 926 milyon 355 bin lira taşınma yardımı yapılmıştır. Ödeme işlemleri devam etmektedir” şeklinde konuştu.

"Deprem bölgelerinde toplam bin 783 noktada eğitim devam etmektedir"

Afet bölgelerindeki öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Oktay, “Eğitim alanında afet bölgelerimizde; 403 anasınıfı, 134 ilkokul, 176 ortaokul, 277 lise ve 59 özel eğitim okulu oluşturulmuştur. Ayrıca depremlerden etkilenen illerimizde öğrencilerimizin LGS ve YKS’ye hazırlık sürecine destek amacıyla 434 Destekleme ve Yetiştirme Kursu verilecektir. Deprem bölgelerinde toplam bin 783 noktada eğitim devam etmektedir” dedi.

"154 noktada zemin etüt çalışması gerçekleştirilmiştir"

298 bin binada hasar tespiti yapıldığını aktaran Oktay, "Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 5 milyon 337 bin 674 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 847 bin 409 bina bizzat yerine gidilip incelenmiş ve hasar tespitleri yapılmıştır. Bu hasar tespitleri çerçevesinde içerisinde 876 bin 569 bağımsız bölümden oluşan 298 bin 448 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespiti yapılmıştır. Şu anda enkazların yüzde 22’ye yakınını kaldırmış durumdayız. Yapılan çalışmalar neticesinde, toplamda 653 bin konutun yapımını gerçekleştireceğiz. İllerde yerleşime açılacak alanların belirlenmesi için 154 noktada zemin etüt çalışması gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

“Önümüzdeki hafta özleşmesi imzalanan 20 bin konutun temelini atacağız”

Afet sürecinin alanında uzman kişilerce incelendiğine değinen Oktay, “Depremden etkilenen şehirleri ihya sürecini farklı uzmanlık alanlarından oluşan bilim insanlarımızın oluşturduğu bir heyetle gerçekleştiriyoruz. Yeni yerleşim yerleri ile yıkılan ve ağır hasar gören mevcut yerleşim alanları, uzman ekiplerce morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik, arazi kullanımı ve afet risk durumu açısından incelenmektedir. TOKİ eliyle ilk etapta 35 bin konutun inşasına başlamış durumdayız. Önümüzdeki hafta itibarıyla sözleşmesini imzalanan konutların 20 bininin temellerini Cumhurbaşkanı’mızın teşrifiyle 11 ilimizde eş zamanlı atacağız” ifadelerine yer verdi.

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de yer aldı.