Çorum’da yoğun sis etkili oluyor

Çorum’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri ise sisin yoğun olduğu güzergahlarda güvenlik önlemi alarak sürücülere uyarılar yapıyor.