Çiftçinin evdeki hesabı çarşıya uymadı: Kuruyan gölette buğday ekti, sağanak biçti

Mardin’de kuraklık nedeniyle 4 yıldır kuruyan gölette arpa ve buğday eken çiftçinin ekinleri, şiddetli yağış nedeniyle su altında kaldı.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Kocakent köyünde bulunan ve yaklaşık 500 dönüm alana sahip olan gölet kuraklık nedeniyle kurudu. Bu alanı değerlendirmek isteyen çiftçi, gölet içine arpa ve buğday ekti. Mardin’de şiddetli yağış nedeniyle gölet tekrardan su tutmaya başladı, çiftçinin yeşeren ekinleri su altında kaldı. Göletin içine ektiği tohumu ve attığı gübreyi borç ile aldıklarını ifade eden çiftçi, mağduriyetin giderilmesini talep etti.

“Gölet kurduğu için çiftçilerimiz boş arazileri değerlendirmeye çalışmış”

Kaynağı yağmur suyu olan göletin alt kısmının da sızıntı ve kuraklık nedeniyle kuruduğunu söyleyen çiftçi Ferhat Otay, “Bu gölet daha önce çok faydalı bir göl halindeyken şu an için zararlı bir göl haline gelmiş bulunmakta. Gölet kuruduğu için çiftçilerimiz boş arazileri değerlendirmeye çalışmışlar. Arpa, buğday ve mercimek ekmişler. Şu an yine aşırı yağışlardan dolayı gölet tekrardan doldu. Çiftçilerimizin ekinleri zarar görmüş. Kanalizasyon kuyuları bu gölet alanına taşındığı için hayvanlar da suyu içtiklerinde hastalanıp zarar görüyorlar. Çiftçilerimiz zor durumda, tohumlarını ve gübreyi borç ile almış durumda, bu mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz” dedi.