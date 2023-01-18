Bu mağduriyeti her kış yaşıyorlar

Karayolları tarafından kış mevsiminde risk bulunduğu gerekçesiyle Giresun’un Yağlıdere-Alucra karayolu her yıl Aralık-Mart ayları arasında ulaşıma kapatılırken, yöre halkının ilçe merkezine 25 kilometrelik yolu 500 kilometreye çıkıyor. Birçok köylü de ulaşım sorunu nedeniyle göç etmek zorunda kalıyor.

Giresun’un Alucra ilçesini en kısa yoldan sahile ulaşımını sağlayan Yağlıdere, Espiye karayolu Çakrak köyü mevkiinden ulaşıma kapatılınca yöre halkının 25 kilometrelik yolu yaklaşık 500 kilometre uzadı.

Espiye, Yağlıdere, Alucra karayolunun yaz ve kış ulaşıma açılmasında hiçbir riskin bulunmamasına rağmen geçmiş yıllardan beri süre gelen bir uygulamanın mağduriyetini yaşadıklarını ileri süren yöre halkından Temel Eceoğlu, “Her yıl Aralık ve mart ayları arasında bu yol karayolları tarafından ulaşıma kapatılıyor. Oysaki bu yol 12 ay boyunca kullanılabilecek hiçbir riskin bulunmadığı bir yoldur. Eğribel, Şebinkarahisar, Tirebolu-Gümüşhane yolu ne kadar sağlıklıysa bu yolda o kadar güvenli ve sağlıklıdır. Geçmiş yıllarda devletin imkanları kısıtlı olduğu için, devlet ulaşıma kapatarak önlem alıyormuş ancak günümüzde bunun bir hükmü kalmamıştır. Bir tarafta bu yol üzerinde köprüler, viyadükler, tüneller yapılırken, diğer tarafta günümüzde hiçbir riski bulunmayan yolun bir geleneğinin yaşatılması gibi kapatma uygulamasını sürdürmek anlamsızdır. Geçmişte bu köprüler, viyadükler, tüneller, asfalt yol yoktu. İş makineleri ve yeterli personel yoktu. Günümüzde her tülü imkan olduğu gibi yolun standartları da yükseltilmiş ve yeni çalışmalar da devam etmektedir. Bu yol sadece Alucra’nın köylerini ilçesine bağlamıyor aynı zamanda sahilden Erzurum’a, Erzincan’a ulaşım sağlayan şehirlerarası bir yoldur. Köy ya da yayla yolu değildir. Bu yolun 12 ay boyunca açık kalması için köylülerden imza da toplayarak ilgili bakanlığa gönderdik. Devletin her gün yeni yollar açtığı günümüzde açık yolun kapatılmasının izahı olamaz” dedi.

"Yarım saatlik yolu 5-6 saatte gidiyoruz"

Alucra’nın Çakrak köyü Azası Mehmet Aydın ise yaptığı açıklamada, “Doğu ve Güneydoğu illerinde her kış mevsiminde karla mücadele yapılarak yollar açılırken, burada kar yağmamasına ve kar nedeniyle hiç kapalı olmamasına rağmen bu yolumuz riskli diye kayalarla, tabelalarla kapatılıyor. Bunun bir sonucu olarak 25 kilometre mesafedeki ilçemize yarım saatte gidebileceğimiz yolu buradan Espiye ilçesine inip, oradan Giresun’a ulaşıp, Giresun’dan Eğribel’i aşıp Şebinkarahisar üzerinden Alucra’ya gitmek yaklaşık 500 kilometre ve 5-6 saat sürüyor. Bu nedenle de çoğumuz yürüyerek ilçemize gidiyoruz ya da Alucra’dan yük eşya getireceksek kapalı yola kadar geliyor. Buradan başka bir araçla köye çıkıyoruz. Yolda tek engel buraya dikilen tabelalar ve yola koyulan kayalardır. Yolda ne heyelan, ne çığ, ne de başka bir engel yol, tek engel yolun geçmişte böyleymiş, bugün de böyle olsun diye kapatılmasıdır. Yol asfalt, yolda kar denilen bir şey yok ama yolumuz kapalı. Biz de adeta şehirler arası yol yolculuk yapar gibi ilçemize gitmek zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

Karayolları: "Risk var"

Yolun kapatılmasıyla ilgili Karayolları Giresun 104. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise söz konusu karayolunun can ve mal güvenliği açısından kış aylarında risk teşkil ettiği için önleyici güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattıkları belirtildi.