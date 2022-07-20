Boz ayı adeta poz verdi

Zonguldak-Ereğli Karayolu üzerinde görülen boz ayı fotoğrafının çekildiğini anlayınca, adeta poz verdi.

Zonguldak Ereğli karayolunun Üçköy köyü mevkiinde boz ayı görüldü. İsmail Karayaz isimli vatandaşın gördüğü boz ayı fotoğrafının çekildiği sırada adeta objektife poz verdi. Karayaz çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca kısa sürede yüzlerce paylaşım ve beğeni aldı. Karayaz, fotoğrafını çekerken poz veren ayının daha sonra kaçarak kaybolduğunu ifade etti.