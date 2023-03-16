Beykozlu ev kadınları “Sıfır Atık” için tablolar üretiyor

Beykozlu ev kadınları, Beykoz Belediyesi ve Beykoz Kent Konseyi iş birliğinde “Sıfır Atık” hedefiyle evlerinden çıkan atıklar ile sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. Kadınlar, “Beykoz’un Evleri Sıfır Atığın Temeli” projesiyle atıkları sanata dönüştürerek tablolar yapıyor.

Beykoz Belediyesi ve Beykoz Kent Konseyi iş birliğinde Beykozlu ev kadınları çevreye katkıda bulunmak ve “Sıfır Atık” bilincini yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan “Beykoz’un Evleri Sıfır Atığın Temeli” projesi ile “Gönüller bir, atıklar ayrı olsun” dedi. Proje çerçevesinde Beykozlu kadınlar evlerinden çıkan atıkları sanata dönüştürerek tablolar yaptı. Ressam Deniz Say’la atölye çalışmalarına katılan kadınlar birbirinden güzel eserlere imza attı. Proje çerçevesinde, çevre konusunda duyarlılığın en üst noktaya çıkarılması ve toplumsal bir davranışa dönüştürülmesinde kadınların rolünün oldukça büyük olduğu belirtildi.

Projeye bebeğiyle katılan anne Emel Ebrar Yıldırım, “Çok farklı bir şey. Daha önce bizim çöp olan ya da gözümüze çarpmayan şeyler şu an bir sanata dönüştü. Bunun için Beykoz Belediyesi ve Başkanımız Murat Aydın’a çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz bir kağıt ve karton parçası bizim için şu an bir tablo oldu. Gerekli yerde hediye edeceğiz. Böyle bir ortama sokmak onun için de iyi olduğunu düşünüyorum görsel açıdan. Bu durum benim için bir engel değil” dedi.

Beykoz Belediyesi Çevre Mühendisi Sevnur Güner, “Beykoz’un evleri sıfır atığın temeli projemizle ’Gönüller bir atıklar ayrı olsun’ sloganıyla yola çıktık. “Atıktan Sanata”, “Atıklarımız Değil Sanatımız Olsun” sloganımızla burada Kent Konseyi’nde 15 kursiyerimiz ve Deniz Say hocamız ile beraber bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Sıfır atık hedefleri ile, israf etmeden atıklarımızı azaltarak, ayırarak ve geri dönüştürerek hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Daha güzel bir Beykoz ve Dünya için çalışıyoruz. Burada gönüllü kadınlarımız ile beraber bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Böylelikle kadınların bir rol model, topluma örnek ve sıfır atık çalışmalarında aslında ne kadar öncü olduğunu göstermek istiyoruz. Her hafta çarşamba günü burada birer saat toplanıyoruz ve hocamızla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bir, bir buçuk ay gibi süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak sergimizi gerçekleştireceğiz. Bu tablolarda kadınlarımız hatıralarını, atmak istemedikleri eşyaları işliyorlar. Çöpe atılmasını istemediğimiz şeyleri çok güzel şekilde sanata çevirebilmekteyiz” şeklinde konuştu.