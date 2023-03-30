Başakşehir Belediyesi Uluslararası Sıfır Atık Günü nedeniyle etkinlikler düzenledi

Başakşehir Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Dünya Sıfır Atık Günü’nde sürdürülebilir bir gelecek için atık yönetimi konusunda farkındalığı artırmak ve toplumu bilgilendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Başakşehir Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Dünya Sıfır Atık Günü’nde sürdürülebilir bir gelecek için atık yönetimi konusunda farkındalığı artırmak ve toplumu bilgilendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde ilk durak Şamlar Tabiat Parkı’ndaki Sazlıdere Barajı oldu. Baraj kenarında buluşan Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenler ve çevre gönüllüleri ile beraber doğaya atılan atıkları topladı. Toplanan atıklar geri dönüşüm için Bahçeşehir’deki Atık Ayrıştırma Merkezi’ne gönderildi. Etkinliklerin ikinci durağı Cahit Zarifoğlu İlkokulu oldu. Sıfır atık bilincinin ilkokuldan itibaren kazanılmasına önem veren Başakşehir Kaymakamlığı ve Başakşehir Belediyesi okulda bir farkındalık programına imza attı. Program çerçevesinde ilkokul öğrencilerinin, öğretmenleri ve velileri ile birlikte atık malzemeleri kullanarak elde ettikleri ürünler sergilendi ve yine atık malzemeler kullanılarak hazırlanan Sıfır Atık Müzik Atölyesi’nin açılışı yapıldı.

“Sıfır atık güzel gelecek“

Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda öğrenciler ile bir araya gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Okulumuz çok güzel hazırlanmış. Çocuklar geri dönüşüm ürünlerinden kıyafetler ve çok güzel ürünler yapmışlar. Muhteşem bir atmosfer ve heyecan var. Çocukların sıfır atık noktasındaki bu heyecanını çok önemsiyorum. Bu, beni müthiş mutlu ediyor. Onlarla birlikte buradan çağrıda bulunduk; sıfır atık güzel gelecek” diye konuştu.

Deprem bölgesindeki çocuklar da unutulmadı

Günün son etkinliği ise Başakşehir Belediyesi’nde gerçekleştirildi. “Belediye Evimiz” adıyla yapılan etkinlikte belediye çalışanları, geri dönüşüm ürünleri kullanarak deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak araba ve bebek ürünleri üretti. Ürünler daha sonra belediye binasında sergilenerek jüri değerlendirmesine sunuldu. Jüri tarafından en beğenilen ürünleri yapanlar belediye personellerine ödül olarak takdim edildi. Ayrıca etkinlik çerçevesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere bir oyuncak kampanyası da yapıldı. Kampanya sonrası toplanan oyuncaklar paketlenerek deprem bölgesine gönderildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da belediyede kurulan sıfır atık sergisini gezerek ürünleri inceledi. Başkan Kartoğlu, ürün geliştiren ve oyuncak kampanyasına destek olan belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Günde 55 ton atık toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan “Sıfır Atık” projesi çerçevesinde Başakşehir’de, 14 sıfır atık toplama aracı ve 36 saha personel ile günde ortalama 55 ton atık toplanıyor. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin yanı sıra 2 Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisi’nde ayrıştırılan atıklar tekrar ekonomiye kazandırılıyor. İlçede 30 noktada konumlandırılan 7’li Mobil Atık Getirme İstasyonu’nda sıfır atık bilincinin geliştirilmesine katkı sağlanıyor.

515 bin 709 ağacın kesilmesi engellendi

Son 2 yılda Başakşehir’de 58 bin 191 ton geri dönüştürülebilir atık, 30 bin 335 kâğıt atık, 156 ton metal atık ve 22 ton 901 kilo elektrik atık toplandı. Toplanan atıklar sayesinde 515 bin 709 ağacın kesilmesi engellenirken, 202 bin 856 kilo ham madde ve 16 ton 31 kilo değerli metal elde edildi.

Başakşehir Belediyesi bugüne kadar 453 site ve apartmanda 105 bin konuta, 360 işletmeye, 36 sanayi sitesine ve 110 okula sıfır atık sistemi kurdu. İlçe sakinleri ve Başakşehirli 136 bin öğrenci ziyaret edilerek sıfır atık konusunda bilgilendirildi. 300 noktaya kurulan atık tekstil kumbaraları ile her ay ortalama 40 ton atık tekstil ürünü toplanıyor. Başakşehir Belediyesi, Sıfır Atık ve Akıllı Yer Altı Çöp Toplama Sistemi projelerinin entegrasyonuyla 2019 yılında 6. Sürdürülebilir İş Ödülü ve 2022 yılında Atık Nakit Projesi ile Altın Karınca Ödülü’nün sahibi oldu.