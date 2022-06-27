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Bartın’da sağanak yağışa karşı çuvallarla önlem alındı!

Bartın’da etkisini sürdürmeye devam eden sağanak yağmur yeniden yolları göle çevirirken iş yeri sahipleri çuvallarla su baskınlarına önlem almaya çalıştı.

Çevre 27.06.2022, 09:07 27.06.2022, 11:09
Bartın’da sağanak yağışa karşı çuvallarla önlem alındı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kırmızı uyarı verdiği Bartın’da sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor. Kentin farklı noktalarında oluşan yaka selleri yeniden yolları göle çevirdi.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken esnaflar iş yerlerinin önüne çuvallarla set yaparak su baskınlarını önlemeye çalıştı.

Çamaltı Köyü’nde de etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı evler sular altında kaldı. Ev sahipleri su içerisinde kalan evde eşyalarını kurtarmak için çalışma yapıyor.

Öte yandan Ulus-Abdipaşa karayolu suyla kaplanırken karayolları ekipleri tıkanan menfezleri açmak için çalışma başlattı.

#sağanak #bartın
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