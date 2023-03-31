Bahçelievler Belediyesi 3 yılda 18 bin 600 ton atık geri dönüştürdü

Jant kapağından duvar süsü, teknoloji atıklarından yapılmış dev balık, atık pillerle süslenmiş dikkat çekici güzellikte tablolar Bahçelievler’de Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğinde sergilendi. Bahçelievler Belediyesi, sıfır atık çalışmaları çerçevesinde kâğıt, karton, plastik, bitkisel atık yağ, elektronik atık gibi malzemeleri yaptığı projeler ile 3 yılda toplamda 18 bin 600 ton atığı geri dönüştürdü.

Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde “İkinci Bir Dünya Yok” mottosuyla yapılan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği Bahçelievler Akif Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin öncülüğünde BM’de alınan kararla 30 Mart tüm dünyaya Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanıyor. “İkinci Bir Dünya Yok” temasıyla Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserler gençler tarafından büyük ilgi gördü. Ayrıca İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Sıfır Atık yetkilisi Mustafa Lütfü İlkbahar ve İdea Üniversal Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği’nden TRT Belgesel’de Su Savaşları programı yapımcısı Hakan Girginer sıfır atık konusunda düzenlenen panele katıldı. Etkinliğin sergi alanındaki eserlerde oldukça ilgi gördü. Sanatçı Sare Ertaş Kural’ın teknoloji atıklarıyla süslediği yağlı boya tabloları, özellikle teknoloji atıklarından yaptığı dev balık oldukça dikkat çekti. Hollandalı sanatçı Sija Zobi ise “Atıklardan Harikalara” isimli eserleri ile sergi alanında yer aldı. Bahçelievler Belediyesi’nin “Sıfır Atık Sıfır Kayıp” sloganıyla farklı alanlarda yürüttüğü çalışmaların örnekleri ise özellikle öğrenciler tarafından büyük beğeni aldı. Öte yandan Bahçelievler Belediyesi, sıfır atık çalışmaları çerçevesinde kâğıt, karton, plastik, bitkisel atık yağ, elektronik atık, atık pil, tekstil atığı, atık motor yağı, atık lastik, atık ilaç, biobozunur (biyolojik olarak parçalanabilen) atık olmak üzere 3 yılda toplamda 18 bin 600 ton atığı geri dönüşüme, ekonomiye kazandırdı. Bahçelievler’de 2019 yılından bugüne kadar dönüşebilen atıkların ayrı toplanması için cadde ve sokaklarda 450 noktaya sıfır atık ikili sistem, 7 farklı atık türünün ayrı ayrı toplanması için 22 farklı noktaya Mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu.14 farklı atık türünün ayrıştırılıp geri dönüşüme gönderildiği 3 bin metrekarelik Atık Getirme Merkezi hayata geçirildi.

“Su savaşları gerçek olabilir”

Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan’ın önderliğinde BM’de alınan kararla tüm dünyada 30 Mart gününün Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlandığına dikkati çeken Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “ Böyle önemli bir günün Türkiye kökenli olarak tüm dünyada kutlanıyor olmasının çok önemli. Gençler ile sıfır atık farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Artık dünya bir köy gibi, herkesin birbiri ile bağlantı kurduğu global bir yer. Geri dönüşümü hatırlatıyoruz, bu sayede iklim değişikliğinin önüne geçebileceğimizi verdiğimiz seminerlerde gençlerimize öretmeye çalışıyoruz. En önemli konulardan su israfını engellemeye çalışıyoruz. Suyu dikkatli kullanmamız lazım yoksa filmlerde izlediğimiz su savaşları gerçek olabilir. Biz bu konuda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yer altı konteyner çöplerimize çip koyuyoruz bu sayede, çöp arabalarının ihtiyaç duyulduğu zaman hareket edip gereken bölgeye gitmesi ile daha az karbon emisyonu ortaya çıkmasını sağlıyor” dedi.