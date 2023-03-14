Alanya’da gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

Alanya’da sabah saatlerinde kendini gösteren gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Manzarayı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan yağmurla birlikte gökkuşağı oluştu. Mahmutlar ve Kestel mahalleleri sınırında yağmurla birlikte meydana gelen gökkuşağı, harika manzaranın ortaya çıkmasına neden oldu. Alanya’nın her tarafından izlenebilen gökkuşağını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çektiler.