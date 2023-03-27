Adıyaman’da enkaz kaldırma yüzde 70, acil binaların yıkımı ise yüzde 42’ye ulaştı

Adıyaman’ın Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek, kentte yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmasının yüzde 70 seviyelerine geldiğini, acil yıkılacak binaların yıkım oranının ise yüzde 42 olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihindeki depremlerde en çok yıkımın olduğu şehirlerden birisi olan Adıyaman’da enkaz kaldırma ve acil yıkılacak binaların yıkımı sürüyor. Adıyaman’da 216 bin 744 konuttan acil, ağır ve yıkık konut sayısı 56 bin 256 iken, toplam 147 bin 700 konut hasar gördü. Kentte yıkılan binaların enkazını temizleme çalışması devam ederken, diğer taraftan da acil yıkılacak binaların yıkımı sürüyor.

Adıyaman’ın Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek, enkaz kaldırma ve yıkım çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Vali Çiçek, "Hayatı normale döndürmek için, Adıyaman’ın yaralarını sarmak için büyük bir seferberlik var. Hayatı normale döndürmenin birinci koşulu enkazı kaldırmak ve acil yıkılacak binaları yıkmaktır. Bugün itibarıyla 400 kamyon, 140 ekskavatör ve bunun yanında birçok iş makinesiyle alanda büyük bir seferberlik var. Bugün itibarıyla enkaz kaldırma oranımız yüzde 70’e ulaştı. Acil yıkılacak binaların yıkımında ise yüzde 42 seviyesindeyiz. Ağırlığımızı enkazı kaldırmaya ve yolları açmaya vermiştik. Şimdi ise acil yıkılacak binaların yıkımına ağırlık vereceğiz" dedi.